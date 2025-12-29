С самого начала Селена представлена как выживальщица с жестким, почти циничным прагматизмом («Первое правило: никогда не останавливаться»). Она потеряла всех и научилась отключать эмоции, чтобы не сойти с ума. Однако встреча с Джимом и Ханной постепенно возвращает ей способность к привязанности. В финале, увидев ярость Джима, она в ужасе заносит над ним мачете — это конфликт между ее старыми правилами («убивай зараженных и потенциально зараженных») и новыми чувствами. Выбрав доверие, она выхаживает его, и их общий дом становится символом ее возвращения к жизни не просто как биологической особи, а как эмоционального существа, способного любить и заботиться.