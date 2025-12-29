Большинство сцен, посвященных рутинной жизни Уолтера, были сняты в Нью-Йорке. Офис журнала LIFE находился в реальном здании на 6-й авеню, 1221, а ключевая сцена у фонтана, где Уолтер и Шерил (Кристен Уиг) разглядывают фотографии, снята именно там. Станция метро «125-я улица» (125th Street Station) выступила в роли станции у дома Митти, где происходит его важный разговор по телефону с агентом сайта знакомств. Эти локации, снятые в приглушенных, почти монохромных тонах, визуально олицетворяют спящий этап жизни героя до начала его приключений.