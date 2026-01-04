О чем фильм «Простоквашино»
Дядя Федор, самостоятельный городской мальчик, знакомится в подъезде с говорящим котом, сбегает от родителей (Павел Прилучный и Елизавета Моряк), планирующих отправиться на отдых в Сочи, уезжает в деревню, по дороге подбирает говорящего пса, а затем селится вместе со свежеприобретенными друзьями в брошенном доме. Позже к коммуне присоединяются галчонок и корова, у Дяди Федора случается конфликт с местным почтальоном Печкиным (Иван Охлобыстин), а родители наконец замечают пропажу сына и начинают беспокоиться.
Можно предположить, что этот сюжет помнит бОльшая часть отечественной аудитории, но Сарик Андреасян решил еще раз пересказать историю о ребенке, ведущем «взрослую» жизнь в деревне Простоквашино, — на этот раз не в формате мультфильма, а с живыми актерами и CGI-животными.
Зачем смотреть
Работа Андреасяна невероятно близка к знаменитой анимационной трилогии, выпущенной более 40 лет назад, — точнее, к двум первым сериям (выступая на премьере фильма, продюсер Тина Канделаки дала понять, что взялась за Простоквашино всерьез, и пообещала представить ремейк зимнего эпизода через год). Андреасян воспроизводит сюжетные ходы и мизансцены, копирует интонации, пытается растормошить аудиторию знакомыми шутками. Другими словами, полнометражное «Простоквашино», видимо, предназначено для тех поклонников сериала, которые мечтали увидеть относительно реалистичную версию мультяшной деревни, населенную терпимо прорисованным компьютерным зверьем.
Единственный сюрприз в «Простоквашино» — Роза Хайруллина в образе жены сельского почтальона (нет, речь не о Печкине, тот, кажется, по-прежнему холост). Актриса появляется в кадре на считанные секунды и не произносит ни единой реплики, но с помощью простых жестов так эффектно отражает на экране человеческую привязанность, что тут же затмевает всех исполнителей главных ролей.
Почему можно не смотреть
Впрочем, исполнителям главных ролей можно только посочувствовать, поскольку Андреасян заставляет живых людей играть предельно неестественных персонажей. Кто-то, возможно, скажет, что это и есть творческий метод кинематографиста, но в «Простоквашино» Андреасян покорил новые вершины. Скажем, муза режиссера Лиза Моряк в роли мамы Дяди Федора копирует мультяшные интонации и жесты одновременно так старательно и неубедительно, что ее героиня становится похожей на какое-то жуткое порождение нейросети.
При этом стоит отметить, что некоторые правки в известную историю Андреасян и его соавторы все же внесли. Самым заметным новым персонажем, пожалуй, можно назвать сыгранную Мариной Федункив похотливую проводницу: она сперва борется за внимание папы Дяди Федора, но, оценив шансы, прекращает и просто оскорбляет маму, сравнивая ее с холодным и несладким чаем, подаваемым в поезде. Возможно, существует узкая прослойка аудитории, мечтавшая увидеть в «Простоквашино» не только компьютерных Шарика с Матроскиным, но и фрагмент скетча из Comedy Club. Большинству же зрителей будет сложно найти хотя бы одну причину, по которой фильм Андреасяна можно было бы предпочесть анимационной версии.