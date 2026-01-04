При этом стоит отметить, что некоторые правки в известную историю Андреасян и его соавторы все же внесли. Самым заметным новым персонажем, пожалуй, можно назвать сыгранную Мариной Федункив похотливую проводницу: она сперва борется за внимание папы Дяди Федора, но, оценив шансы, прекращает и просто оскорбляет маму, сравнивая ее с холодным и несладким чаем, подаваемым в поезде. Возможно, существует узкая прослойка аудитории, мечтавшая увидеть в «Простоквашино» не только компьютерных Шарика с Матроскиным, но и фрагмент скетча из Comedy Club. Большинству же зрителей будет сложно найти хотя бы одну причину, по которой фильм Андреасяна можно было бы предпочесть анимационной версии.