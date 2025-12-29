Звезда «Кухни» загадала отпуск на Новый год: «Я это заслужила»

«В ней нет привычных пакостей, злости и проказ. Ее история больше о любви — к детям, к мужчине. А еще она о долге и о миссии. Драматизм ее решений, когда персонаж колеблется между чувствами обычной женщины и законами, которые обязана соблюдать как часть клана Ядвиг, — это самое интересное. Здесь нет узнаваемых штампов, все парадоксально. Она женщина удивительной силы, доброты, любви и верности своему предназначению», — отметила актриса на Comic Con Игромир.