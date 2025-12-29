Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Кухни» загадала отпуск на Новый год: «Я это заслужила»

Актриса Елена Подкаминская призналась, что мечтает об отпуске в 2026 году
Елена Подкаминская, фото: пресс-служба
Елена Подкаминская, фото: пресс-служба

Актриса Елена Подкаминская призналась «Газете.Ru», что мечтает об отпуске. По ее словам, в Новый год она ждет поздравление от сказочного героя, который разрешит ей отдохнуть.

Звезда сериала «Кухня» отметила, что в 2025 году много снималась в различных проектах, поэтому в следующем году ей хочется взять небольшой перерыв.

«Наверное, [жду поздравления] от такого персонажа, который точно отправил бы меня в отпуск. Я много работала, мне кажется, я это заслужила», — поделилась Подкаминская.

В 2026 году зрители увидят новое фэнтези с участием актрисы. Она сыграла ведьму в сериале «Очарованные». Елена Подкаминская рассказала, что ей понравилась роль тем, что это «необычная Баба-Яга».

«В ней нет привычных пакостей, злости и проказ. Ее история больше о любви — к детям, к мужчине. А еще она о долге и о миссии. Драматизм ее решений, когда персонаж колеблется между чувствами обычной женщины и законами, которые обязана соблюдать как часть клана Ядвиг, — это самое интересное. Здесь нет узнаваемых штампов, все парадоксально. Она женщина удивительной силы, доброты, любви и верности своему предназначению», — отметила актриса на Comic Con Игромир.

Ранее Елена Подкаминская с сыном и дочерью пришла на детскую елку.