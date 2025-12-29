Ричмонд
Жена Виктора Логинова обвинила актера в рукоприкладстве и объявила о разводе

Актриса Мария Гуськова обвинила звезду сериала «Счастливы вместе» в домашнем насилии
Виктор Логинов
Виктор ЛогиновИсточник: Legion-Media.ru

Супруга актера Виктора Логинова, известного по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», актриса Мария Гуськова объявила о разводе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Я хочу разбить свои мечты о будущем, которого быть не может. Я устала ждать, терпеть, прощать предательство и вранье», — заявила артистка.

По словам женщины, она столкнулась с моральным и физическим насилием со стороны мужа. Мария призналась, что стала жертвой рукоприкладства. Также Логинов якобы угрожал жене разводом, если она продолжила бы заниматься своей карьерой. Гуськова отказывалась от кастингов, фотосессий и приглашений на кинофестивали, поскольку в ее браке это считалось неприемлемым. В то же время сам актер, по ее словам, «был на финансовом и моральном дне».

Кроме того, 27-летняя супруга артиста на фоне стресса сильно похудела и была вынуждена обращаться за психологической помощью.

«Сейчас я вешу около 38 килограммов. Я устала пить антидепрессанты, которые мне выписали в этом году, я устала чувствовать себя больной», — добавила Гуськова.

Виктор Логинов был женат четыре раза, у него четверо детей от прошлых браков. Актер женился на Гуськовой в 2020 году. Спустя год пара объявила о расставании, но вскоре супруги помирились.