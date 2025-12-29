Жена Виктора Логинова обвинила актера в рукоприкладстве и объявила о разводе

По словам женщины, она столкнулась с моральным и физическим насилием со стороны мужа. Мария призналась, что стала жертвой рукоприкладства. Также Логинов якобы угрожал жене разводом, если она продолжила бы заниматься своей карьерой. Гуськова отказывалась от кастингов, фотосессий и приглашений на кинофестивали, поскольку в ее браке это считалось неприемлемым. В то же время сам актер, по ее словам, «был на финансовом и моральном дне».