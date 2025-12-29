Маколей Калкин раскрыл, почему он ушел из кино после фильма «Один дома»

Калкин случайно попал в актерскую профессию. В то время его отец, Кит Калкин, водил его старших брата и сестру на фотосессии: «А моя мама просто хотела отдохнуть и сказала: “Возьми Мака с собой”. С самого начала — с самого первого прослушивания — все пошло как по маслу. Забавно, что я не искал эту работу. Она нашла меня. Вот почему я вернулся к ней впоследствии».