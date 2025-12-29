Маколей Калкин раскрыл, почему он ушел из кино после фильма «Один дома»

45-летний Маколей Калкин рассказал, почему решил уйти из кино после того, как снялся в культовом фильме «Один дома» и его продолжении 1992 года «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».
В 1994-м юный актер сыграл главную роль в семейной комедии «Богатенький Ричи» о мальчике, у которого есть все, кроме друзей. Именно после этого Калкин захотел вести нормальный образ жизни и отдалиться от актерской профессии: «Я хотел гулять, ходить на свидания с девушками и проводить время с людьми моего возраста. Я хотел пойти на вечеринку. Я хотел заниматься обычными вещами. Не могу передать, сколько бар-мицв я пропустил».
Артист сравнил славу с зубной пастой, которую «нельзя вернуть обратно в тюбик»: «Для меня это произошло как будто само собой. Я не то чтобы тянул родителей за рукав, я не говорил: “Мама, папа, я хочу стать знаменитым. Я хочу сниматься в кино”. Я просто начал этим заниматься, у меня хорошо получалось, и я продолжал это делать».
Калкин случайно попал в актерскую профессию. В то время его отец, Кит Калкин, водил его старших брата и сестру на фотосессии: «А моя мама просто хотела отдохнуть и сказала: “Возьми Мака с собой”. С самого начала — с самого первого прослушивания — все пошло как по маслу. Забавно, что я не искал эту работу. Она нашла меня. Вот почему я вернулся к ней впоследствии».
