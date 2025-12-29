Ричмонд
Юлия Меньшова прибыла на прощание с Верой Алентовой

Прощание с народной артисткой проходит в театре имени Пушкина в Москве
Юлия Меньшова и Вера Алентова
Юлия Меньшова и Вера АлентоваИсточник: PersonaStars

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова прибыла в театр имени Пушкина на прощание с матерью — выдающейся артисткой Верой Алентовой. Кадры из зала публикует Life.ru.

Напомним, народная артистка России Вера Алентова скоропостижно скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет. Она пришла проститься с актером Анатолием Лобоцким в Московском театре имени Маяковского, ей стало плохо после того, как она увидела гроб с телом друга.

Прощание с актрисой проходит сегодня, 29 декабря в театре имени Пушкина, где Алентова служила долгие годы. Похоронят народную артистку России на Новодевичьем кладбище, рядом с мужем Владимиром Меньшовым. На соседних участках находятся могилы других выдающихся деятелей культуры, включая Александра Ширвиндта, Василия Ланового, Инны Чуриковой и Глеба Панфилова.