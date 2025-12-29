Юлия Меньшова прибыла на прощание с Верой Алентовой

Напомним, народная артистка России Вера Алентова скоропостижно скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет. Она пришла проститься с актером Анатолием Лобоцким в Московском театре имени Маяковского, ей стало плохо после того, как она увидела гроб с телом друга.