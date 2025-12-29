Маноусос (Карлос Мануэль Весга) является зеркальным отражением Кэрол и ее антиподом одновременно. Как и она, он обладает иммунитетом, но в отличие от нее не ищет и никогда не искал компромиссов. Его путь — прямой, фанатичный и пугающе честный. Он принципиально отказывается воспринимать людей в коллективном разуме как достойных диалога, считая их «злыми и лишенными души». Его встреча с Кэрол — это не союз, а столкновение двух версий сопротивления: усталой и ожесточенной. Готовность жертвовать другими, которую он продемонстрировал в своих жестоких экспериментах, едва не приведших к новой трагедии, делает его фигурой противоречивой и опасной. В финале именно его радикализм, похоже, повлиял на выбор Кэрол, заставив ее принять его методы.