Действие разворачивается в 2013 году. Леша мечтает о стажировке в Китае и развитии собственного криптоприложения, но планы рушатся: семья вынуждена переехать в маленький провинциальный город на Дальнем Востоке. Отец героя, Михаил, скрывает огромные долги и оказывается в центре настоящей охоты кредиторов. Узнав о таланте сына, он втягивает Лешу в опасный теневой бизнес — обналичивание средств для криминальных клиентов. Чем глубже они погружаются в этот мир, тем выше ставки, а выхода становится все меньше. Союз отца и сына проверяется на прочность: смогут ли они сохранить доверие друг к другу, когда реальность превращается в постоянную борьбу за выживание?