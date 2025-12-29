Десятки людей пришли проститься с Верой Алентовой

По словам худрука, Алентова должна была рассказать в своем монологе об успехе спектакля «Я — женщина», поставленного в театре в 1980 годы, о работе с режиссером Борисом Морозовым, о том, «как он развернул театр в сторону современности», какие спектакли поставил, а также о последовавших творческих неудачах, и других «деликатных моментах, которые театр не смог принять». Спектакль завершился своего рода семейным портретом: артисты вышли на поклон, часть из них заняла места в зрительном зале на сцене, являвшемся частью декораций постановки. Место рядом с худруком Писаревым, которое должна была занять Алентова осталось пустым.