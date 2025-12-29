Десятки людей пришли проститься с Верой Алентовой

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Десятки людей собрались у здания театра имени Пушкина в Москве, где в понедельник пройдет прощание с народной артисткой России Верой Алентовой, передает корреспондент РИА Новости.
Алентова скончалась 25 декабря, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в театре имени Владимира Маяковского, где проходило прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Ее оперативно госпитализировали, но, к сожалению, не спасли.
Десятки людей уже выстроились в очередь перед входом в театр. Они несут цветы и ждут возможности зайти, чтобы проводить актрису в последний путь. Рядом с главным входом, где обычно располагаются актуальные афиши, размещены портреты Алентовой, где она запечатлена в разные годы на сцене театра.
Церемония прощания с актрисой начнется в 11.00 мск в театре имени Пушкина. Затем ее похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем — режиссером Владимиром Меньшовым.
Театр имени Пушкина 25 декабря посвятил показ юбилейного спектакля «И будет театр!..» в честь 75-летия театра памяти Алентовой. Во втором акте спектакля на экранах появились портреты актрисы, а на сцену вышел художественный руководитель театра Евгений Писарев. Он подчеркнул, что Алентова 60 лет была предана театру имени Пушкина: она служила в нем, была его звездой и «в какой-то степени даже символом этого театра».
По словам худрука, Алентова должна была рассказать в своем монологе об успехе спектакля «Я — женщина», поставленного в театре в 1980 годы, о работе с режиссером Борисом Морозовым, о том, «как он развернул театр в сторону современности», какие спектакли поставил, а также о последовавших творческих неудачах, и других «деликатных моментах, которые театр не смог принять». Спектакль завершился своего рода семейным портретом: артисты вышли на поклон, часть из них заняла места в зрительном зале на сцене, являвшемся частью декораций постановки. Место рядом с худруком Писаревым, которое должна была занять Алентова осталось пустым.
Позже театр заменил запланированный на 5 января спектакль «Мадам Рубинштейн», в котором главную роль исполняла Алентова, на постановку «Семейка Краузе». О заменах последующих спектаклей, в которых должна была играть актриса, сообщат позднее.
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме «Москва слезам не верит» (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как «Завтра была война» (1987), «Ширли-мырли» (1995), «Зависть богов» (2000), «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» (2004), «Дорога без конца» (2014) и других.
В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.