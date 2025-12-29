Звезда «СашиТани» подтвердила развод с мужем: «Родители меня поддерживают»

Звезда «СашиТани» Анастасия Уколова подтвердила развод с мужем. Актриса призналась, что расторгла брак с Юрием Горовым в день своего рождения. Знаменитость решила подвести итоги года публично, выложив пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Если вы читали прессу обо мне в этом году, то наверняка видели, что случилось в мой день рождения. Я всячески избегала и избегаю разговоров на эту тему. Но все так. И это нормально! Чувствую себя нормально. Полностью осознаю, почему все и зачем. И жить с этим знанием становится сильно легче. Мама и папа меня поддерживают», — написала артистка.
Знаменитость почти три года состояла в браке с Горовым. Актриса не показывала лицо избранника, но отмечала, что они учились в одной школе, и муж был ее первой любовью. Звезда не афишировала свой развод, однако в феврале 2025 года призналась, что обратилась за помощью к психологу. У экс-супругов есть общий сын Егор.
Знаменитость не препятствует встречам бывшего мужа с ребенком. В сентябре они вместе организовали праздник для мальчика в честь его трехлетия и провели время с именинником. Уколова делилась кадрами с торжества в соцсетях.
