Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «СашиТани» подтвердила развод с мужем: «Родители меня поддерживают»

Актриса Анастасия Уколова публично призналась, что развелась с мужем
Анастасия Уколова на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», фото: пресс-служба
Анастасия Уколова на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», фото: пресс-служба

Звезда «СашиТани» Анастасия Уколова подтвердила развод с мужем. Актриса призналась, что расторгла брак с Юрием Горовым в день своего рождения. Знаменитость решила подвести итоги года публично, выложив пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Если вы читали прессу обо мне в этом году, то наверняка видели, что случилось в мой день рождения. Я всячески избегала и избегаю разговоров на эту тему. Но все так. И это нормально! Чувствую себя нормально. Полностью осознаю, почему все и зачем. И жить с этим знанием становится сильно легче. Мама и папа меня поддерживают», — написала артистка.

Знаменитость почти три года состояла в браке с Горовым. Актриса не показывала лицо избранника, но отмечала, что они учились в одной школе, и муж был ее первой любовью. Звезда не афишировала свой развод, однако в феврале 2025 года призналась, что обратилась за помощью к психологу. У экс-супругов есть общий сын Егор.

Знаменитость не препятствует встречам бывшего мужа с ребенком. В сентябре они вместе организовали праздник для мальчика в честь его трехлетия и провели время с именинником. Уколова делилась кадрами с торжества в соцсетях.

Ранее Анастасия Уколова перестала скрывать своего сына.