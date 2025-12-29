Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова — это тонкая сатира на советскую типовую застройку, обернувшаяся самой трогательной историей о новогоднем чуде. Герой Андрея Мягкова, Женя Лукашин, отправляясь в баню с друзьями провести последний день уходящего года, и представить не мог, что очнется в чужом городе, в квартире, как две капли воды похожей на его собственную, где он встречает прекрасную Надю (Барбара Брыльска).