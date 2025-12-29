Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова — это тонкая сатира на советскую типовую застройку, обернувшаяся самой трогательной историей о новогоднем чуде. Герой Андрея Мягкова, Женя Лукашин, отправляясь в баню с друзьями провести последний день уходящего года, и представить не мог, что очнется в чужом городе, в квартире, как две капли воды похожей на его собственную, где он встречает прекрасную Надю (Барбара Брыльска).
Города, места и локации, где снимали фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Несмотря на географический дуэт, заявленный в сюжете, львиная доля натурных съемок прошла в Москве. Рязанов мастерски использовал архитектурное сходство двух столиц, создав для зрителя полную иллюзию путешествия Жени из Москвы в Ленинград.
Москва: Новые Черемушки и ярмарка на улице Шверника
Именно с Москвы начинается и ею же заканчивается фильм. Новогодняя ярмарка, где Павлик (Александр Ширвиндт) покупает шампанское у Снегурочки, была снята на реально существовавшем предпраздничном базаре на улице Шверника (ныне — улица Хамовнический Вал) в районе Новые Черемушки. Эта локация была выбрана неслучайно — здесь, в экспериментальном квартале, впервые в Москве массово строились знаменитые хрущевки, ставшие главным символом типовой жизни, над которой иронизировали авторы фильма.
Дом Жени Лукашина на проспекте Вернадского
Адрес 3-я улица Строителей, дом 25 — чистейшей воды киношный вымысел. Реальный дом Жени Лукашина находится в московском районе Тропарево по адресу проспект Вернадского, 125. Это один из трех экспериментальных кирпичных домов улучшенной планировки, построенных в 1970-х. Интересно, что интерьер квартиры Жени был построен в павильоне «Мосфильма».
Аэропорт «Домодедово» и баня на «Мосфильме»
Сцена проводов Жени в аэропорту снималась в реальном московском аэропорту «Домодедово». А вот культовая банная сцена, давшая фильму второе название, была снята не в настоящей бане, а в павильоне «Мосфильма». Это было сделано из-за сложностей со съемкой в условиях высокой температуры и пара.
Дом Нади Шевелевой — сосед Жениного дома
По сюжету Женя прилетает в Ленинград, но такси привозит его… в тот же московский район Тропарево. Квартира Нади Шевелевой находится в соседнем, абсолютно идентичном доме по адресу проспект Вернадского, 113. Экстерьер снимали здесь, а интерьер — та же самая павильонная декорация, что и для квартиры Жени, но с другой расстановкой мебели и деталями.
Ленинградские вкрапления: «Пулково», вокзал и улицы
Подлинный Ленинград (ныне Санкт-Петербург) в фильме все же есть. Это сцена прилета Жени в аэропорт «Пулково», эпизод поездки Ипполита (Юрий Яковлев) на машине по городу (в кадре — Исаакиевский собор) и прогулка Нади в поисках билетов. Она проходит мимо Никольского морского собора, а билеты покупает в Центральных железнодорожных кассах на набережной канала Грибоедова. Однако часть ленинградских прогулочных сцен была доснята в Москве, в районе Лефортово, из-за нехватки времени и метража.
Интересные факты о фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Создание главного новогоднего фильма страны было сопряжено с курьезами, трудностями и счастливыми случайностями, которые стали частью его легенды.
Роль Ипполита изначально должен был играть Олег Басилашвили. Он даже успел начать съемки, и с его изображением были сделаны фотографии для реквизита. Однако из-за занятости в театре актер вынужден был отказаться. На замену срочно пригласили Юрия Яковлева, но одну фотографию Басилашвили в рамке забыли заменить — ее можно заметить в сцене, где снимок падает в снег.
Сцена в бане далась непросто. Чтобы создать атмосферу, актеры (Мягков, Ширвиндт, Бурков, Белявский) в перерывах между дублями действительно выпивали. В итоге некоторые кадры с их естественным, неигровым весельем Рязанов оставил в фильме, так как получилось очень жизненно.
Съемки проходили зимой 1974—1975 годов, которая выдалась малоснежной. Группе постоянно приходилось искать места с нетронутым снежным покровом или искусственно его дополнять. Особенно сложно было со сценой, где Женя спит в сугробе — его пришлось собирать и подкрашивать известью.
Песни на стихи Беллы Ахмадулиной в исполнении Аллы Пугачевой («По улице моей который год…») и Сергея Никитина («Со мною вот что происходит…») стали не менее важными героями фильма, чем живые актеры. Они задают лирическое и философское настроение, превращая комедийную ситуацию в глубокую историю о судьбе.
Знаменитый гарнитур, которым хвастается Ипполит, был действительно импортным и очень модным в то время. Цена в 830 рублей была огромной (средняя зарплата составляла 120—180 рублей), что подчеркивало статусность и меркантильность героя Яковлева.
Фильм родился из пьесы, что объясняет его камерность и условность: два города, две одинаковые квартиры, ограниченный круг персонажей. Задача Рязанова была сделать эту театральную условность кинематографически достоверной, что ему блестяще удалось благодаря натурным съемкам и детализации быта.