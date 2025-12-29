Дайан Крюгер опубликовала редкое фото с дочерью

Актриса Дайан Крюгер опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкое фото с дочерью. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Голливудская звезда снялась с ребенком в одинаковых пижамах. Артистка поделилась моментом, как они обнимались, лежа на диване.
«Любовь», — написала знаменитость.
Девочку зовут Нова. В ноябре ей исполнилось семь лет.
Знаменитость родила дочь от своего коллеги Нормана Ридуса. Пара вместе с 2016 года, но официально артисты не регистрировали свои отношения. Звезда признавалась, что разочаровалась в браке. По мнению знаменитости, никакие бумаги не смогут удержать человека, если в отношениях произошел разлад.
