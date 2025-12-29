Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дайан Крюгер опубликовала редкое фото с дочерью

Актриса показала редкое фото с семилетней дочерью

Актриса Дайан Крюгер опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкое фото с дочерью. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Голливудская звезда снялась с ребенком в одинаковых пижамах. Артистка поделилась моментом, как они обнимались, лежа на диване.

Дайан Крюгер с дочерью / фото: соцсети
Дайан Крюгер с дочерью / фото: соцсети

«Любовь», — написала знаменитость.

Девочку зовут Нова. В ноябре ей исполнилось семь лет.

Знаменитость родила дочь от своего коллеги Нормана Ридуса. Пара вместе с 2016 года, но официально артисты не регистрировали свои отношения. Звезда признавалась, что разочаровалась в браке. По мнению знаменитости, никакие бумаги не смогут удержать человека, если в отношениях произошел разлад.

Ранее Дайан Крюгер в мини-платье и фате снялась для глянца.