Лукерья Ильяшенко рассказала, где в России живут самые красивые мужчины

«Особенно я люблю работать с режиссером Кириллом Кузиным — мне, как женщине, всегда хочется выглядеть хорошо, и Кирилл действительно умеет снимать меня выгодно и подбирать отличных операторов. Ну и, конечно, я очень люблю Рому Маякина. Аскар Ильясов — потрясающий. Тот тип актера, которому ничего не надо делать, он органичен как собака! Пусть он на меня не обижается, но стоит ему войти в кадр — и начинается настоящее кино, от него буквально веет породой», — продолжает она.