Фонд Брижит Бардо продолжит работу по защите животных после ее смерти

«Благодаря регулярному обращению к политикам с целью продвижения законов, осуждению виновных в жестоком обращении с животными, ежедневным спасательным операциям и повышению осведомленности общественности фонд считается мировым эталоном, а Брижит Бардо обеспечила его дальнейшее существование. “Фонд Брижит Бардо” хотел бы почтить память исключительной женщины, которая отдала все и пожертвовала всем ради мира, в котором более уважительно относятся к животным», — заявили в фонде.