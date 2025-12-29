Дмитрий Певцов в преддверии Нового года предупредил о мошенниках

Депутат Госдумы России и актер Дмитрий Певцов в преддверии Нового года предупредил о распространенных схемах мошенников. Его слова передали в Telegram-канале МВД.
Артист подчеркнул, что ФСБ и МВД не звонят по телефону с просьбой что-либо сделать якобы в интересах нашей страны. По словам артиста, сотрудники правоохранительных органов не пишут в мессенджерах и не обвиняют граждан в чем-либо, в том числе в государственной измене.
«Также они не могут ни по телефону, ни в мессенджерах попросить вас поучаствовать в каком-либо деле государственной важности. Все это делают только мошенники. Запомните, нельзя совершить государственную измену по телефону», — заявил актер.
Депутат призвал быть внимательными и бдительными. Он посоветовал не отвечать на незнакомые номера и сразу их блокировать.