Россияне назвали десять любимых новогодних фильмов

Самой популярной в Новый год в России у россиян стала картина Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» возглавил список картин для обязательного просмотра в новогодние праздники по мнению зрителей. Об этом сообщает НСН.

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

За картину Эльдара Рязанова проголосовали 54 процента респондентов. На втором месте с 40 процентами голосов оказался фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Третью строчку заняла музыкальная комедия «Карнавальная ночь», которую выбрали 36 процентов опрошенных.

Кадр из фильма «Служебный роман»
Кадр из фильма «Служебный роман»