Министр культуры назвала главные новогодние кинопремьеры

Глава Минкульта Любимова назвала главные кинопремьеры в новогодние праздники
Кадр из фильма «Буратино»
Кадр из фильма «Буратино»

В России главными новогодними кинопремьерами в 2026 году будут «Буратино» Игоря Волошина, «Простоквашино» Сарика Андреасяна и вторая часть «Чебурашки» Дмитрия Дьяченко. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

«Среди ключевых премьер новогоднего периода 2026 года — семейные фильмы “Буратино”, “Чебурашка 2” и “Простоквашино”, — сказала министр.

Премьеры всех трех картин в российских кинотеатрах пройдут 1 января.

Ранее стало известно, что кинотеатры ожидают рекордные кассовые сборы в новогодние праздники.