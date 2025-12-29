Министр культуры назвала главные новогодние кинопремьеры

В России главными новогодними кинопремьерами в 2026 году будут «Буратино» Игоря Волошина, «Простоквашино» Сарика Андреасяна и вторая часть «Чебурашки» Дмитрия Дьяченко. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.