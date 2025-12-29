Мирей Матье назвала Брижит Бардо самой красивой женщиной Франции

ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Известная французская певица Мирей Матье в интервью ТАСС выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Брижит Бардо, назвав ее своей сестрой и самой красивой женщиной Франции.
«Сегодня все мы скорбим об уходе Брижит Бардо, поскольку во всем мире она олицетворяла Францию», — поделилась певица.
Она с сожалением отметила, что за свою долгую профессиональную карьеру не имела общих проектов с Бардо, но всегда восхищалась ею.
«Мы обе были избраны моделями для бюста Марианны (символа французской республики, который устанавливается во всех мэриях и официальных учреждениях страны — прим. ТАСС). Брижит стала первой “Марианной”, а я второй, — рассказала Матье. — Для меня она была самой красивой женщиной в мире».
«Этим летом я имела честь пообщаться с Брижит Бардо по телефону. Она сказала мне, что также, как и я, привержена идеям генерала Шарля де Голля. Она также попросила меня: “Когда вы делаете публичные заявления, говорите о животных”. И я каждый раз говорю о них», — заявила собеседница агентства.
Матье отметила большую страсть Бардо к делу защиты животных, ради которого та пожертвовала своей кинокарьерой.
«В конце разговора со мной она сказала — “до свидания, моя младшая сестра”. Я же ответила ей, что, если она позволит, я попрощаюсь с ней как со старшей сестрой», — добавила певица.
Пожелания мира
В конце беседы Матье распрощалась с корреспондентом ТАСС по-русски, заявив, что гордится трепетным отношением россиян к ее творчеству и пожелала «всего самого лучшего» в новом году. Также, прощаясь, она выразила надежду на то, что однажды на Земле наступит мир.
«Я хочу пожелать, чтобы на Земле наступил мир, это было бы прекрасно!» — сказала она, после чего исполнила припев из своей песни «Тысяча голубей» (Mille Colombes, 1977 г.) с пожеланием «мира на 100 тысяч лет».
Смерть Бардо
Как сообщили ТАСС в «Фонде Брижит Бардо», известная французская актриса умерла в возрасте 91 года. Представитель фонда не уточнил причины смерти, отметив лишь, что ее наследие «продолжит жить в действиях и политике фонда», направленной на защиту животных.