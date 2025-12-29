BFMTV: люди несут цветы к вилле Брижит Бардо на юге Франции

Пока никакой информации о возможной дате и месте похорон не сообщалось. Тем не менее еще в 2018 году в интервью газете Le Monde Бардо рассказала, что предпочла бы быть похороненной на территории ее виллы «Ла-Мадраг». Она объяснила, что не хочет, чтобы ее хоронили на кладбище Сен-Тропе, чтобы толпы поклонников не тревожили покой похороненных там же родственников актрисы. Сама же вилла, по ее словам, должна быть передана во владение ее фонду и должна была после ее смерти стать чем-то вроде музея.