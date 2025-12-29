В Театре имени Пушкина простятся с Верой Алентовой

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Церемония прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой пройдет 29 декабря в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.
Актриса почувствовала себя плохо 25 декабря во время проведения гражданской панихиды по народному артисту РФ Анатолию Лобоцкому в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Алентовой понадобилась медицинская помощь, ее госпитализировали. Впоследствии художественный руководитель Театра имени Пушкина заслуженный артист РФ Евгений Писарев сообщил ТАСС о том, что актриса умерла после церемонии прощания. Ей было 83 года.
Официальное время начала церемонии — 11:00 мск. Ожидается, что гражданская панихида продлится два часа — до 13:00 мск, после чего Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище — рядом с мужем, народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым.
Об актрисе
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1960-м вместе с матерью была зачислена в труппу Орского государственного драматического театра имени Пушкина, в котором проработала один театральный сезон, дебютировав в спектакле «Иркутская история».
В 1961 году переехала в Москву, где в 1965-м окончила актерский факультет Школы-студии МХАТ. В том же году была принята в труппу Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Ее первой ролью на этой сцене стал образ Райны в постановке Бориса Равенских «Шоколадный солдатик». В текущем сезоне Вера Алентова была задействована в спектаклях «Мадам Рубинштейн» и «Ложные признания».
В кино актриса дебютировала в 1960-х, сыграв учительницу Лидию Федоровну в фильме «Дни летные» (реж. Леонид Разин, Николай Литус).
В этот же период Алентова вышла замуж за режиссера Владимира Меньшова, роль Катерины в мелодраме которого («Москва слезам не верит») принесла ей всенародное признание: лента была удостоена премии «Оскар» за победу в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
В числе известных фильмов с участием Алентовой также — «Ширли-мырли», «Зависть богов» (реж. Владимир Меньшов), «Завтра была война» (реж. Юрий Кара), «Время желаний» (реж. Юлий Райзман) и многие другие.