В Театре имени Пушкина простятся с Верой Алентовой

В 1961 году переехала в Москву, где в 1965-м окончила актерский факультет Школы-студии МХАТ. В том же году была принята в труппу Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Ее первой ролью на этой сцене стал образ Райны в постановке Бориса Равенских «Шоколадный солдатик». В текущем сезоне Вера Алентова была задействована в спектаклях «Мадам Рубинштейн» и «Ложные признания».