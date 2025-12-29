Фильм «Елки 12» вышел в лидеры российского кинопроката за выходные

На втором месте — российский фильм «Три богатыря и свет клином», собравший 133,4 млн рублей за выходные. Фильм повествует о том, как герои сталкиваются с угрозой «конца света» в виде огромной тучи, грозящей погрузить мир во мрак, пока их жены ждут пополнения в семьях, а хитрый купец Колыван пытается захватить Киев, пока богатыри заняты «апокалипсисом».