Фильм «Елки 12» вышел в лидеры российского кинопроката за выходные

Второе место заняли «Три богатыря и свет клином»

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российская комедия «Елки 12» режиссеров Ольги Долматовской, Андрея Силкина, Бориса Дергачева и Юрия Коробейникова стала лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 155 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 25 по 28 декабря.

Сюжет фильма повествует о девятилетнем мальчике из Кирова, который, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Роли исполнили Рузиль Минекаев, Дмитрий Нагиев, Андрей Рожков, Надежда Маркина, Ольга Картункова, Андрей Максимов и другие.

Кадр из мультфильма «Три богатыря и свет клином»
Кадр из мультфильма «Три богатыря и свет клином»

На втором месте — российский фильм «Три богатыря и свет клином», собравший 133,4 млн рублей за выходные. Фильм повествует о том, как герои сталкиваются с угрозой «конца света» в виде огромной тучи, грозящей погрузить мир во мрак, пока их жены ждут пополнения в семьях, а хитрый купец Колыван пытается захватить Киев, пока богатыри заняты «апокалипсисом».

Кадр из фильма «Невероятные приключения Шурика»
Кадр из фильма «Невероятные приключения Шурика»

Третью строчку рейтинга занял российский фильм «Невероятные приключения Шурика», собравший 35,5 млн рублей за выходные. Фильм повествует о Шурике, который рассказывает случайным прохожим невероятную историю любви всей своей жизни. Роли исполнили Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Павел Воля, Гарик Мартиросян, Михаил Галустян, Филипп Киркоров и другие.