Швыдкой: Брижит Бардо олицетворяла веру в жизнь

По его словам, несмотря на то, что актриса последние 50 лет своей жизни, став защитницей прав животных, не занималась кинематографом, для всех, кто любил кино, она осталась прекрасной девушкой. «Я думаю, что сегодня ее уход оплакивают не только люди, которые ее хорошо знали, но и те, кто видел ее только на киноэкранах. Это было то ощущение радости бытия, которое в конце 50-х, 60-х охватывало весь мир, и она была его олицетворением», — заключил Швыдкой.