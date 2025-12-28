Ричмонд
Любимова поздравила россиян с международным днем кино

Глава министерства также отметила, что кино позволяет людям лучше понимать друг друга и выступает культурным мостом между странами
Ольга Любимова на премьере фильма «Буратино», фото: пресс-служба
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Министр культуры России Ольга Любимова в своем поздравлении с Международным днем кино пожелала коллегам вдохновения, радости творчества и новых ярких проектов.

«В создании кинолент участвуют профессионалы своего дела — все, кто каждый день трудится, чтобы передать магию кино на экраны. Свой вклад в развитие отрасли также вносят зрители, выбирающие российские фильмы, и педагоги, воспитывающие молодое поколение кинематографистов. Российское кино занимает важное место в наших сердцах и расширяет границы сотрудничества по всему миру. Дорогие коллеги, желаю вам неиссякаемого вдохновения, радости творчества и новых ярких проектов», — сказала она в видеообращении в своем Telegram-канале.

Глава министерства также отметила, что кино — уникальный вид искусства, способный отражать яркие образы и «незабываемые» сюжеты. По ее словам, оно позволяет людям лучше понимать друг друга и выступает культурным мостом между странами.

«Каждый фильм — это искренний разговор со зрителем, взгляд на жизнь, историю и человеческие отношения», — заключила Любимова.

Ранее стало известнго, что Индия планирует сотрудничать с Россией в сфере кино и сериалов.