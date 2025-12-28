Адвокат Безрукова раскрыла детали дела по маскам с маркетплейсов

Актер Сергей Безруков требует 250 тысяч рублей с продавца масок с его лицом на маркетплейсах. Общаясь с журналистами в суде, адвокат народного артиста России Александра Николаева заявила, что в качестве ответчика была заявлена предприниматель Кристина Соболевская, так как в ее лице наиболее понятно просматривались связи между всеми звеньями цепочки по производству и распространению товара. По ее словам, дело тут совсем не деньгах, и бизнесвумен могла заранее договориться с актером.