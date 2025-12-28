Адвокат Безрукова раскрыла детали дела по маскам с маркетплейсов

Актер Сергей Безруков требует 250 тысяч рублей с продавца масок с его лицом на маркетплейсах. Общаясь с журналистами в суде, адвокат народного артиста России Александра Николаева заявила, что в качестве ответчика была заявлена предприниматель Кристина Соболевская, так как в ее лице наиболее понятно просматривались связи между всеми звеньями цепочки по производству и распространению товара. По ее словам, дело тут совсем не деньгах, и бизнесвумен могла заранее договориться с актером.
«Дело не в компенсации, вы же это понимаете. Использование лиц известных людей — это проблема. Правильно оформлять согласие. Правильно соблюдать закон. И это единственное, что следует делать. Это не так сложно», — приводит слова юриста телеканал «Звезда».
Ответчик попробовал снизить сумму иска, но получил отказ. К слову, продавцы уже предлагали в качестве извинений 10% с прибыли, а также направить деньги детским домам, но также не добились своего.
Напомним, Сергея Безрукова возмутило, что на маркетплейсах без согласия артиста продаются маски с его лицом. Представители артиста направили распространителю товара претензию, но не получили ответа и подали иск в суд, требуя выплатить крупную компенсацию.