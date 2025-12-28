Актриса Тамара Семина после смерти Алентовой сообщила о серьезной болезни

Напомним, звезда оскароносного фильма «Москва слезам не верит» скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет. Она пришла проститься с актёром Анатолием Лобоцким в Московском театре имени Маяковского и почувствовала себя плохо после того, как она увидела гроб с телом друга. Врачи не смогли её спасти. Вероятно, причиной смерти актрисы стала острая сердечная недостаточность. Прощание с легендарной артисткой пройдёт в Театре имени Пушкина. Траурная церемония состоится 29 декабря. После этого Алентову похоронят рядом со своим мужем Владимиром Меньшовым на Новодевичьем кладбище.