Актриса Тамара Семина после смерти Алентовой сообщила о серьезной болезни

Актриса Тамара Семина рассказала, что борется с серьезным заболеванием, но несмотря на недуг, нашла силы почтить память своей коллеги Веры Алентовой. Семина, которая играла с Алентовой в фильме «Непредвиденные визиты», также столкнулась с проблемами со здоровьем. Она сообщила, что недавно подхватила вирус и ей тяжело говорить.
«Я совсем больная, мне трудно. Говорить тяжело. Наверное, вирус. Люди, люди, люди. Где-то кто-то меня заразил… Ну ничего», — цитирует Семину Voice.
Напомним, звезда оскароносного фильма «Москва слезам не верит» скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет. Она пришла проститься с актёром Анатолием Лобоцким в Московском театре имени Маяковского и почувствовала себя плохо после того, как она увидела гроб с телом друга. Врачи не смогли её спасти. Вероятно, причиной смерти актрисы стала острая сердечная недостаточность. Прощание с легендарной артисткой пройдёт в Театре имени Пушкина. Траурная церемония состоится 29 декабря. После этого Алентову похоронят рядом со своим мужем Владимиром Меньшовым на Новодевичьем кладбище.