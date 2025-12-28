Ричмонд
Индия планирует сотрудничать с Россией в сфере кино и сериалов

Посол Кумар заявил о расширении культурного сотрудничества Индии с РФ
Кадр из фильма «Бахубали: Эпос»
Кадр из фильма «Бахубали: Эпос»

Посол Индии Винай Кумар рассказал в интервью РИА Новости, что его страна планирует расширять сотрудничество с Россией в области культуры.

Кумар выразил желание Индии о совместном производстве кинофильмов и телесериалов в России. По его словам, область культуры очень важная для развития контактов между людьми. «Мы также приглашаем кинопродюссеров приезжать снимать свои фильмы в Индию», — поделился посол.

В мае генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров рассказал, что представители студии обсуждали возможное сотрудничество с китайскими кинематографистами. Он заявил, что в Китае очень мощная киноиндустрия.

В том же месяце президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и китайской делегацией в расширенном составе рассказал о будущих совместных фильмах Китая и России.

Президент напомнил, что РФ и КНР наращивают совместное кинопроизводство. По словам Путина, они с Си Цзиньпином говорили об этом на саммите БРИКС в Казани, и работа уже идет.

Ранее стало известно, что индийский режиссер хочет снять кино про историю любви с прямой линии с Путиным