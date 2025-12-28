Ричмонд
Французская актриса Брижит Бардо умерла на 92-м году жизни

Точная причина смерти пока не раскрывается
Брижит Бардо
Брижит БардоИсточник: Rex / Fotodom.ru

Французская актриса Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Точной причины ее смерти пока не раскрывают.

Еще в октябре этого вокруг имени Бардо возник скандал из-за слухов о ее смерти. Тогда актриса была вынуждена публично опровергнуть ложную информацию, появившуюся в соцсетях после ее госпитализации и операции в Тулоне.

«Я не знаю, кто тот идиот, который распространил фейковую новость о моей смерти сегодня вечером, но знайте, что со мной все в порядке, и я не собираюсь уходить на покой», — заверяла тогда Брижит.

После лечения она вернулась домой в Сен-Тропе.

Брижит Бардо в фильме «Истина», 1960 год
Брижит Бардо в фильме «Истина», 1960 годИсточник: Rex / Fotodom.ru

Бардо называли одной из самых красивых женщин XX века и символом целой эпохи. Актриса получила мировую известность после выхода фильма «И Бог создал женщину» и стала одной из главных звезд французского кино 1950−1960-х годов.

Звезда французской киноклассики завершила свою карьеру почти 50 лет назад и с тех пор посвятила себя защите прав животных, став одним из самых известных зоозащитников во Франции.

В Le Figaro напомнили, что актриса сознательно ушла из публичной жизни, предпочтя спокойствие вдали от камер. При этом, несмотря на проблемы со здоровьем и тяжелые периоды, она до последнего оставалась активной и последовательно отстаивала свою гражданскую позицию.