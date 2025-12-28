Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер спровоцировали слухи о помолвке

В этом сезоне семейство Кардашьян-Дженнер вновь порадовало своих поклонников уникальным рождественским пряничным домиком, следуя многолетней традиции. Особое внимание привлекло появление имени Тимоти Шаламе в декоре поделки.
Кадры праздничного лакомства, появившиеся в социальных сетях, мгновенно привлекли внимание фанатов. Это стало темой для обсуждения среди поклонников, которые начали строить предположения о том, что имя актера на пряничном домике, который традиционно олицетворяет «фамильную историю» клана Кардашьян-Дженнер, может свидетельствовать о серьезных намерениях пары.
Многие выдвигают предположения о возможной скорой свадьбе Кайли и Тимоти.
Напомним, ранее были раскрыты подробности отношений Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе после слухов о разрыве.