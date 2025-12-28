Лиза Моряк назвала семью главным капиталом в мире кризисов и иллюзий

Актриса Елизавета Моряк опубликовала в личном блоге философский пост о ценности семьи. Она назвала крепкую семью «бронежилетом в мире хаоса» и подчеркнула, что именно близкие люди становятся главной опорой в моменты кризисов — будь то проблемы со здоровьем, предательство друзей или финансовые потрясения.
По словам Моряк, в современном мире можно приобрести практически всё — статусные вещи, брендовый образ жизни и даже популярность в соцсетях, — но чувство, что тебя ждут дома, не продается и не подделывается.
Отдельно Лиза затронула тему внешнего благополучия, заявив, что богатство и показной статус без эмоциональной поддержки превращают человека в заложника обстоятельств.
«Женщина с кольцами на пальцах, но без опоры рядом — это не статус, а декорация. Крепкая семья — это единственное, что невозможно арендовать или подделать», — написала звезда.
Ранее Моряк ответила на критику из-за частого участия в фильмах мужа.