Лиза Моряк назвала семью главным капиталом в мире кризисов и иллюзий

Актриса Елизавета Моряк опубликовала в личном блоге философский пост о ценности семьи. Она назвала крепкую семью «бронежилетом в мире хаоса» и подчеркнула, что именно близкие люди становятся главной опорой в моменты кризисов — будь то проблемы со здоровьем, предательство друзей или финансовые потрясения.