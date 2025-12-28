Ветеран спецслужб призвал уйти от стереотипов об органах безопасности в кино

«Кинематограф может и должен использоваться нами как средство формирования в обществе положительного мнения о нашей работе. Нужно только показывать правду о непростой работе сотрудников госбезопасности. Но в каком свете порой предстает перед нами образ этого сотрудника в современном кино? Настоящей притчей во языцех стала его васильковая фуражка (форменный головной убор сотрудников НКВД — прим. ТАСС) — где появляется она, там нарушаются законы и попираются права главных героев, которые, кроме борьбы с врагом очевидным, вынуждены противостоять своему антагонисту из НКВД», — сказал он.