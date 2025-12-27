Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актер из «Бригады» отреагировал на слухи о проблемах с сердцем

Актер Александр Иншаков опроверг слухи о проблемах с сердцем
Александр Иншаков
Александр ИншаковИсточник: Legion-Media.ru

Актер и каскадер Александр Иншаков в беседе с изданием «Абзац» опроверг слухи о проблемах с сердцем. Иншаков уверил, что хорошо себя чувствует. Артист не исключил, что, возможно, поучаствует в новых проектах. Он заявил, что время покажет.

27 декабря Telegram-канал Mash утверждал, что Иншаков попал в больницу в состоянии средней степени. Ему якобы диагностировали гипертонию — высокое давление и нарушение сердечного ритма. Заявлялось, что артист пробыл в отделении терапии четыре дня.

Александр Иншаков снимался в таких проектах, как «Бригада», «Человек с бульвара Капуцинов», «Асса», «Такси-блюз».

В декабре 2023 года Иншаков подал в суд на миллиард рублей против блогерши Анастасии Ивлеевой за организацию «голой» вечеринки, к иску присоединились 22 человека. Он требовал компенсации морального вреда. 10 января Хамовнический суд Москвы вернул коллективное исковое заявление.

Иншаков назвал недоразумением отказ суда рассматривать его заявление. Он заявлял, что планирует подать новый иск против блогерши из-за «голой вечеринки» и добавил, что ее извинения — «для детей».