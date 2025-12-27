Актер из «Бригады» отреагировал на слухи о проблемах с сердцем

Актер и каскадер Александр Иншаков в беседе с изданием «Абзац» опроверг слухи о проблемах с сердцем. Иншаков уверил, что хорошо себя чувствует. Артист не исключил, что, возможно, поучаствует в новых проектах. Он заявил, что время покажет.