Венсан Кассель с годовалым сыном отдохнул на пляже

Напомним, Венсан Кассель и Нара Баптиста уже более двух лет состоят в отношениях. В январе 2025 года модель подарила актеру сына. Для нее это первый ребенок, а для Венсана — четвертый по счету. У него есть две дочери от брака с Моникой Беллуччи — 18-летняя Дева и 12-летняя Леони. Кроме того, у него есть еще одна дочь, 4-летняя Амазония, от модели Тины Кунаки, с которой он развелся в 2023 году.