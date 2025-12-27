Венсан Кассель с годовалым сыном отдохнул на пляже

Недавно папарацци запечатлели Венсана Касселя и его партнершу Нару Баптисту на пляже в Рио-де-Жанейро. На снимках впервые можно увидеть лицо их сына Каэтано, которому скоро исполнится один год.
Эти кадры вызвали большой интерес у поклонников пары, поскольку сами Кассель и Баптиста до настоящего момента не показывали лицо своего ребенка. На фото Нара предстала в черном купальнике, а Венсан — в зеленых шортах, кепке и солнцезащитных очках.
Напомним, Венсан Кассель и Нара Баптиста уже более двух лет состоят в отношениях. В январе 2025 года модель подарила актеру сына. Для нее это первый ребенок, а для Венсана — четвертый по счету. У него есть две дочери от брака с Моникой Беллуччи — 18-летняя Дева и 12-летняя Леони. Кроме того, у него есть еще одна дочь, 4-летняя Амазония, от модели Тины Кунаки, с которой он развелся в 2023 году.
Ранее Венсан Кассель пришел на модный показ с возлюбленной моложе него на 30 лет.