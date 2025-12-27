Ричмонд
Юрий Колокольников снялся топлес для журнала

Российский актер Юрий Колокольников снялся в откровенном виде для журнала «Собака.ru». Соответствующие снимки появились на сайте издания.

Юрий Колокольников, фото: издание «Собака.ru»
45-летний артист предстал на одних размещенных кадрах топлес. Он позировал перед камерой в черных брюках бренда Etuded и коричневой шубе марки Ushatava.

Кроме того, звезда сериала «Беспринципные» примерил пиджак, декорированный множеством маленьких и объемных бокалов. Вдобавок он продемонстрировал читателям образ в широких черных брюках и кожаном плаще.

Ранее Юрий Колокольников отметил 45-летие в компании повзрослевших дочерей. 