Стали известны планы Николь Кидман на первые новогодние выходные без мужа

Актриса Кидман после разрыва отпраздновала Рождество с дочерьми
Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Legion-Media.ru

Стали известны планы австралийской актрисы Николь Кидман на новогодние выходные, которые она впервые за 20 лет проведет без мужа — музыканта Кита Урбана. Об этом пишет People. По словам инсайдеров, Кидман проведет праздники с дочерьми на родине в Австралии.

«Это все, чего она хотела после бурного разрыва. Она просто хотела отпраздновать Рождество дома и очень взволнована», — продолжил источник.

У Кидман и ее бывшего мужа Урбана есть две дочери по имени Сандэй и Фейт. У нее также есть двое детей, усыновленных в предыдущем браке с актером Томом Крузом, — Белла и Коннор.

Урбан и Кидман впервые встретились в 2005 году. В мае 2006 года пара обручилась, а через месяц они поженились в Сиднее. Официально их разрыв был подтвержден осенью 2025 года.

Ранее Николь Кидман в платье с декольте вышла на публику без парика. 