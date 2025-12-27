Золотистый ретривер забрался хозяину на голову и воссоздал сцену из «Рататуя»

Блогер, публикующий контент в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) под именем @laurynbradley3, воссоздал сцену из мультфильма «Рататуй» со своим золотистым ретривером. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Об этом пишет Yahoo.
Он опубликовал видео, на котором ретривер устроился на плечах хозяина, пока мужчина готовит салат из помидоров. Видео обрывается, когда собака готовится прыгнуть с плеч. В аналогичной сцене в «Рататуе» крыса Реми сидит на голове шеф-повара и управляет готовкой, дергая человека за волосы.
«Готовить может каждый», — подписал видео блогер фразой из мультфильма.
Клип набрал более 446 тысяч лайков и тысячи комментариев.
Накануне малазийка случайно повторила сюжет фильма Стивена Спилберга «Терминал» в международном аэропорту Куала-Лумпур (KLIA). Утверждается, что она год проживала в терминале 1 аэропорта в Малайзии.