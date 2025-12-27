Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Золотистый ретривер забрался хозяину на голову и воссоздал сцену из «Рататуя»

Блогер приготовил салат с щенком золотого ретривера на голове
Блогер воссоздал сцену из мультфильма «Рататуй», фото: соцсети
Блогер воссоздал сцену из мультфильма «Рататуй», фото: соцсети

Блогер, публикующий контент в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) под именем @laurynbradley3, воссоздал сцену из мультфильма «Рататуй» со своим золотистым ретривером. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Об этом пишет Yahoo.

Он опубликовал видео, на котором ретривер устроился на плечах хозяина, пока мужчина готовит салат из помидоров. Видео обрывается, когда собака готовится прыгнуть с плеч. В аналогичной сцене в «Рататуе» крыса Реми сидит на голове шеф-повара и управляет готовкой, дергая человека за волосы.

Кадр из мультфильма «Рататуй»
Кадр из мультфильма «Рататуй»

«Готовить может каждый», — подписал видео блогер фразой из мультфильма.

Клип набрал более 446 тысяч лайков и тысячи комментариев.

Накануне малазийка случайно повторила сюжет фильма Стивена Спилберга «Терминал» в международном аэропорту Куала-Лумпур (KLIA). Утверждается, что она год проживала в терминале 1 аэропорта в Малайзии.