Безруков прокомментировал свой иск в полмиллиона рублей

Актер Безруков: деньги с иска за продажу масок пойдут на благотворительность
Сергей Безруков
Сергей Безруков

Актер Сергей Безруков в Telegram-канале прокомментировал свой иск против продавцов масок с его лицом. По словам Безрукова, ему не нравится, когда его изображение и голос используют без спроса. Он отметил, что дело не в материальной стороне вопроса.

«“Тебе что, жалко?” Нет, не жалко, я никогда не отказываюсь от интересных коллабораций — просто задайте вопрос, можно ли. Без этого все теряет смысл», — отметил актер.

Безруков отметил, что деньги, полученные с иска, уйдут в благотворительные фонды. В декабре Безруков потребовал через суд взыскать полмиллиона рублей с индивидуальной предпринимательницы Кристины Соболевской из-за продажи масок с его лицом.

Маска с изображением Сергея Безрукова, фото: соцсети
Маска с изображением Сергея Безрукова, фото: соцсети

Защита артиста сообщила журналистам после заседания, что Безруков хочет взыскать средства у Соболевской по нескольким основаниям. 250 тысяч — в качестве компенсации морального вреда за нарушение его прав как субъекта персональных данных, и такую же сумму — за незаконное использование его изображений.

Ответчица направила отзыв на исковое заявление, где попросила снизить сумму компенсации морального вреда или заменить ее на выплату дохода от продаж масок.