Катерина Шпица объявила о беременности

Актриса Катерина Шпица в Telegram-канале раскрыла свою беременность. Шпица записала юмористический ролик с мужем Русланом Пановым в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.
Они станцевали под песню из мультфильма «Ну, погоди!» «Расскажи, Снегурочка, где была?». В конце ролика Шпица сняла с себя наряд и показала округлившийся живот.
«Вчера нарядили елочку и подумали, а почему бы самим не нарядиться? И нам очень не терпелось спеть, потому что одному из нас уже очень хочется сменить гардероб. С наступающим!» — подписала публикацию артистка.
В комментариях поклонники поздравили звезду с будущим пополнением в семье. Для пары ребенок станет первым общим, а для артистки — вторым. Шпица воспитывает 13-летнего сына от каскадера Константина Адаева.
В ноябре 2024-го Шпица впервые рассказала о своей замершей беременности. В январе 2025-го она призналась, что у нее не получается забыть о потерянном ребенке.
Когда актриса готовилась стать мамой во второй раз после замужества с Русланом Пановым, первый же скрининг обнаружил неразвивающуюся беременность.