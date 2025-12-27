Театр имени Пушкина подтвердил похороны Алентовой на Новодевичьем кладбище

Алентова скончалась в четверг, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в Театре имени Владимира Маяковского, где проходило прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Ее оперативно госпитализировали, но, к сожалению, не спасли.