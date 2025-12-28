Дмитрий Журавлев рассказал о съемках в картине «Елки 12». В новой части новогодней франшизы он и Юлия Топольницкая сыграли семейную пару на грани развода. Их девятилетний сын Ваня, отчаянно мечтающий помирить родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить у Деда Мороза настоящего чуда — сохранить семью.
«Мне, честно, захотелось сняться в этом проекте только потому, что я захотел прикоснуться к франшизе “Елок”, потому что это кино, которое я смотрю с 17 лет. Мне хотелось очень сильно попасть в эту киносемью», — признался Журавлев в интервью Кино Mail.
Также он рассказал, как ему работалось в одном проекте с Топольницкой. По словам актера, у них получится замечательный творческий тандем.
«С Юлей Топольницкой мы знакомы давно. У нее тоже очень классное комедийное чутье, и мы встречались на юмористических проектах. Мы давно друг друга знаем, свои в доску. Юля — очень классная актриса. Она отзывчивая, всегда поможет, всегда пойдет на встречу. Простая, классная девчонка. Поэтому нам с ней очень легко. Я, когда узнал, что будет Юля, подумал: “Слава Богу, мы все снимем классно”», — отметил артист.
Он добавил, что самое интересное и забавное во время работы в проекте — это снимать Новый год и зиму летом в жару. Актеру приходилось носить теплый пуховик при плюсовой температуре.
«Там не только глаза на мокром месте, там все было на мокром месте. Но это правда очень интересно», — заключил актер.
Фильм «Елки 12» — уже в широком прокате.
