«С Юлей Топольницкой мы знакомы давно. У нее тоже очень классное комедийное чутье, и мы встречались на юмористических проектах. Мы давно друг друга знаем, свои в доску. Юля — очень классная актриса. Она отзывчивая, всегда поможет, всегда пойдет на встречу. Простая, классная девчонка. Поэтому нам с ней очень легко. Я, когда узнал, что будет Юля, подумал: “Слава Богу, мы все снимем классно”», — отметил артист.