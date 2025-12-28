Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Все было на мокром месте»: Журавлев раскрыл подробности съемок в «Елках 12»

Актер рассказал, как проходили съемки 12 части новогодней франшизы

Дмитрий Журавлев рассказал о съемках в картине «Елки 12». В новой части новогодней франшизы он и Юлия Топольницкая сыграли семейную пару на грани развода. Их девятилетний сын Ваня, отчаянно мечтающий помирить родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить у Деда Мороза настоящего чуда — сохранить семью.

«Мне, честно, захотелось сняться в этом проекте только потому, что я захотел прикоснуться к франшизе “Елок”, потому что это кино, которое я смотрю с 17 лет. Мне хотелось очень сильно попасть в эту киносемью», — признался Журавлев в интервью Кино Mail.

Кадр из фильма «Елки 12»
Кадр из фильма «Елки 12»

Также он рассказал, как ему работалось в одном проекте с Топольницкой. По словам актера, у них получится замечательный творческий тандем.

«С Юлей Топольницкой мы знакомы давно. У нее тоже очень классное комедийное чутье, и мы встречались на юмористических проектах. Мы давно друг друга знаем, свои в доску. Юля — очень классная актриса. Она отзывчивая, всегда поможет, всегда пойдет на встречу. Простая, классная девчонка. Поэтому нам с ней очень легко. Я, когда узнал, что будет Юля, подумал: “Слава Богу, мы все снимем классно”», — отметил артист.

Он добавил, что самое интересное и забавное во время работы в проекте — это снимать Новый год и зиму летом в жару. Актеру приходилось носить теплый пуховик при плюсовой температуре.

Кадр из фильма «Елки 12»
Кадр из фильма «Елки 12»

«Там не только глаза на мокром месте, там все было на мокром месте. Но это правда очень интересно», — заключил актер.

Фильм «Елки 12» — уже в широком прокате.

Ранее Дмитрий Журавлев рассказал, какие фильмы смотрит с женой в Новый год. 