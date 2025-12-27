Игорь Гордин высказался о сериале «Москва слезам не верит. Все только начинается», премьера которого состоялась осенью 2025 года. Многосерийный фильм снят по мотивам советской картины «Москва слезам не верит», снятой Владимиром Меньшовым, тестем Гордина.
В фильме Владимира Валентиновича главную роль сыграла его жена Вера Алентова. За эту работу режиссер получил «Оскар».
Гордин, как и его жена Юлия Меньшова, считает, что не стоит переснимать классику. Он признался, что, например, картина Тимура Бекмамбетова «Ирония судьбы. Продолжение» вызвала у него дикую ярость.
«Потому что мне показалось, что он разрушает сказку, придуманную Эльдаром Рязановым вместе с Брагинским, которой мы каждый год наслаждаемся по телевизору. В новом фильме убрали весь юмор, музыкальность, лиричность…» — рассказал актер в интервью порталу «Культура».
Гордин посмотрел ремейк фильма «Москва слезам не верит». Он отметил, что ему не понравился сериал Жоры Крыжовникова.
«Сериал на тему “Москва слезам не верит” я посмотрел в Сети. Он сделан не талантливо. Это тоже попытка заработать очки на чужом. Но все мы прекрасно знаем, как называется то, когда берут чужое», — заключил Гордин.
Фильм «Москва слезам не верит» вышел в 1979 году. Интересно, что изначально Меньшов не хотел снимать Алентову в своей работе. Он считал, что их обоих будут критиковать из-за этого.
Однако картину очень полюбили зрители, а талант Владимира Валентиновича был отмечен в Голливуде. Кинолента была удостоена «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Напомним, накануне, 25 декабря 2025 года, не стало Веры Алентовой. Актрисе было 83 года.