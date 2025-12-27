Ричмонд
Зять Веры Алентовой негативно высказался о ремейке фильма «Москва слезам не верит»

Игорь Гордин признался, что сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» сделан не талантливо
Игорь Гордин
Игорь ГординИсточник: Legion-Media.ru

Игорь Гордин высказался о сериале «Москва слезам не верит. Все только начинается», премьера которого состоялась осенью 2025 года. Многосерийный фильм снят по мотивам советской картины «Москва слезам не верит», снятой Владимиром Меньшовым, тестем Гордина.

В фильме Владимира Валентиновича главную роль сыграла его жена Вера Алентова. За эту работу режиссер получил «Оскар».

Вера Алентова в фильме «Москва слезам не верит», 1979 год
Вера Алентова в фильме «Москва слезам не верит», 1979 год

Гордин, как и его жена Юлия Меньшова, считает, что не стоит переснимать классику. Он признался, что, например, картина Тимура Бекмамбетова «Ирония судьбы. Продолжение» вызвала у него дикую ярость.

«Потому что мне показалось, что он разрушает сказку, придуманную Эльдаром Рязановым вместе с Брагинским, которой мы каждый год наслаждаемся по телевизору. В новом фильме убрали весь юмор, музыкальность, лиричность…» — рассказал актер в интервью порталу «Культура».

Гордин посмотрел ремейк фильма «Москва слезам не верит». Он отметил, что ему не понравился сериал Жоры Крыжовникова.

Кадр из сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»
Кадр из сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»

«Сериал на тему “Москва слезам не верит” я посмотрел в Сети. Он сделан не талантливо. Это тоже попытка заработать очки на чужом. Но все мы прекрасно знаем, как называется то, когда берут чужое», — заключил Гордин.

Фильм «Москва слезам не верит» вышел в 1979 году. Интересно, что изначально Меньшов не хотел снимать Алентову в своей работе. Он считал, что их обоих будут критиковать из-за этого.

Кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Однако картину очень полюбили зрители, а талант Владимира Валентиновича был отмечен в Голливуде. Кинолента была удостоена «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Напомним, накануне, 25 декабря 2025 года, не стало Веры Алентовой. Актрисе было 83 года.