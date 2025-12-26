Ричмонд
Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Народную артистку РФ Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА Новости источник из окружения.

Алентова скончалась в четверг, 25 декабря, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в Театре имени Владимира Маяковского, где проходило прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Ее оперативно госпитализировали, но, к сожалению, не спасли.

«Ее похоронят рядом с мужем на Новодевичьем кладбище. В понедельник», — сказал собеседник агентства.

Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.

Актриса наиболее известна по главной роли в фильме «Москва слезам не верит» (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как «Завтра была война» (1987), «Ширли-мырли» (1995), «Зависть богов» (2000), «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» (2004), «Дорога без конца» (2014) и других.

В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.