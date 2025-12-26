Кинотеатры ожидают рекордные кассовые сборы в новогодние праздники

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Кассовые сборы российских кинотеатров в новогодние праздники 2026 года могут стать рекордными за счет продолжительных каникул и насыщенного репертуара. Об этом сообщила директор по репертуарному планированию сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» Елена Захарова на пресс-конференции в ТАСС.