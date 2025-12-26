Кинотеатры ожидают рекордные кассовые сборы в новогодние праздники

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Кассовые сборы российских кинотеатров в новогодние праздники 2026 года могут стать рекордными за счет продолжительных каникул и насыщенного репертуара. Об этом сообщила директор по репертуарному планированию сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» Елена Захарова на пресс-конференции в ТАСС.
«Эти новогодние праздники по кассовым сборам должны быть рекордно высокими», — сказала она, отметив, что этому способствует как длина выходных, составляющих 11 календарных дней, так и структура проката.
По словам Захаровой, релизы новогоднего периода будут распределены на две волны. «Учитывая длину праздников, релизы новинок разделились на две недели», — пояснила она.
С 1 января, в частности, выходят «Чебурашка 2», «Буратино» и «Простоквашино», а с 8 января в прокат зайдут новые российские и зарубежные картины, включая отечественную комедию «Хороший доктор» и экранизацию мирового бестселлера американской писательницы Фриды Макфадден «Горничная».
Захарова подчеркнула, что основными «драйверами» новогоднего проката станут «Чебурашка 2», «Буратино» и «Простоквашино».
«Это будут основные драйверы Нового года для семейной аудитории, поскольку наша сеть является семейной. Эти три больших фильма принесут, как мы ожидаем, результаты больше, чем прошлые новогодние праздники», — добавила она.