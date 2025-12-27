Ричмонд
Коллега Веры Алентовой по спектаклю показала архивные фото с актрисой

Актриса Дарья Повереннова почтила память Алентовой

Дарья Повереннова в личном блоге опубликовала архивные совместные фото с Верой Алентовой

Дарья Повереннова и Вера Алентова, фото: соцсети
Дарья Повереннова и Вера Алентова, фото: соцсети

Вера Валентиновна была запечатлена в шубе, платке и очках. Повереннова и Алентова в 2018 году вместе участвовали в спектакле «Роковое наследство».

«Вера Валентиновна... Вы были очень чутким человеком... Очень совестливым... Потрясающей партнершей... Красивой женщиной... Большой Артисткой... Очень тяжелая утрата... Спасибо Вам за дружбу и поддержку... Светлая память», – написала звезда сериала «День рождения Буржуя».

Дарья Повереннова и Вера Алентова, фото: соцсети
Дарья Повереннова и Вера Алентова, фото: соцсети

Накануне память Веры Валентиновны почтила и Виктория Исакова. Она призналась, что внезапная смерть коллеги ее шокировала. 

«Сегодня не стало нашей Верочки Валентиновны Алентовой! Пишу эти слова с огромной любовью и скорбью. Вера Валентиновна была потрясающей актрисой, женщиной... она была душой нашего театра. Легкого пути!» — написала актриса.

Вера Алентова умерла 25 декабря 2025 года. Звезде фильма «Москва слезам не верит» стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким.

Вера Алентова
Вера АлентоваИсточник: Legion-Media.ru

Из здания Веру Валентиновну вынесли на носилках. Как сообщают СМИ, у актрисы произошла клиническая смерть. Врачам не удалось ее спасти. Отмечается, что в последние месяцы у актрисы были проблемы с сердцем.

Вере Алентовой было 83 года. Прощание с ней пройдет 29 декабря в Театре имени Пушкина. Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Владимиром Меньшовым.