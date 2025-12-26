Наталья Бардо призналась, что улетела с семьей в США

Актриса Наталья Бардо улетела с семьей из России. Звезда сериала «Девушки с Макаровым» призналась подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что они находятся в Лос-Анджелесе. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. По словам артистки, у нее пока тяжело проходит адаптация в новых условиях.
«Все плохо, я уже наплакалась, меня сглазили. Телефон не работает, джетлаг, все психуют, зарядка в машине заканчивается. Очень тяжелый день. У моих парней все хорошо, а у меня все валится из рук, ничего не работает, не грузится. Но мои меня поддерживают», — пожаловалась знаменитость.
Звезда отметила, что до Лос-Анджелеса они добирались три дня.
