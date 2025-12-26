Наталья Бардо призналась, что улетела с семьей в США

«Все плохо, я уже наплакалась, меня сглазили. Телефон не работает, джетлаг, все психуют, зарядка в машине заканчивается. Очень тяжелый день. У моих парней все хорошо, а у меня все валится из рук, ничего не работает, не грузится. Но мои меня поддерживают», — пожаловалась знаменитость.