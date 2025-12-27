Алика Смехова повесила на елку игрушку, сделанную по ее детскому фото

Знаменитость и ее старшая сестра Елена появились в первом браке актера Вениамина Смехова с журналисткой Аллой. Супруги развелись, когда их дети были подростками. Артистка признавалась, что отец никогда про них не забывал и старался чаще встречаться, а также дарить нужные подарки и финансово поддерживать.