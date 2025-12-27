Ричмонд
Алика Смехова повесила на елку игрушку, сделанную по ее детскому фото

Актриса Алика Смехова повесила на елку необычную игрушку. Она была сделана по детскому фото звезды с новогоднего утренника. Артистка показала дизайнерское украшение подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Знаменитость и ее старшая сестра Елена появились в первом браке актера Вениамина Смехова с журналисткой Аллой. Супруги развелись, когда их дети были подростками. Артистка признавалась, что отец никогда про них не забывал и старался чаще встречаться, а также дарить нужные подарки и финансово поддерживать.

По словам Смеховой, никаких обид по отношению к родителю и не могло быть, потому что со своей ролью он достойно справлялся. Актриса считает, что ей повезло жить с мудрыми людьми, которые смогли в советские времена мирно расстаться, не нанеся лишних психологических травм своим детям.