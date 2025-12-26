Алика Смехова не сразу узнала о том, что Вера Алентова внезапно ушла из жизни после того, как посетила прощание с Анатолием Лобоцким. Актрисы вместе играли в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…».
Журналисты издания The Voice связались со Смеховой, чтобы та прокомментировала внезапную смерть своей коллеги и поделилась воспоминаниями о ней. Актрису шокировала эта новость. Она призналась, что не знала о смерти Веры Валентиновной, а журналисты The Voice стали первыми, кто ей об этом сообщил.
«Это какой-то кошмар! Какие могут быть слова? Я сейчас это узнала, и я приношу свои соболезнования Юлечке в первую очередь, всем поклонникам. Это, конечно, ужасно. Я сейчас шокирована этой информацией. Дайте мне в себя прийти. Я сейчас узнала, мне прямо плохо», — высказалась Смехова.
Напомним, Вера Алентова ушла из жизни 25 декабря 2025 года. Днем актриса приехала в Театр имени Маяковского, чтобы проститься с коллегой Анатолием Лобоцким. Звезде фильма «Москва слезам не верит» стало плохо, после чего ее забрала скорая.
Как сообщают СМИ, у актрисы произошла клиническая смерть. Врачам не удалось ее спасти. Отмечается, что в последние месяцы у актрисы были проблемы с сердцем.
По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Вере Алентовой было 83 года. Прощание с ней пройдет 29 ноября в Театре имени Пушкина.
Накануне супруга внука Веры Алентовой высказалась о тяжелой потере.