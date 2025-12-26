«Это какой-то кошмар! Какие могут быть слова? Я сейчас это узнала, и я приношу свои соболезнования Юлечке в первую очередь, всем поклонникам. Это, конечно, ужасно. Я сейчас шокирована этой информацией. Дайте мне в себя прийти. Я сейчас узнала, мне прямо плохо», — высказалась Смехова.