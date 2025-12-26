Ричмонд
Мартин Скорсезе написал эмоциональное эссе о смерти Роба и Мишель Райнер

Супруги были найдены мертвыми в своем доме в Лос-Анджелесе
Мартин Скорсезе
Мартин СкорсезеИсточник: Legion-Media.ru

Мартин Скорсезе скорбит о потере своих друзей Роба и Мишель Райнер. В новом эссе для The New York Times 83-летний режиссер написал: «То, что случилось с Робом и Мишель, — это безобразие, пропасть в реальной жизни». После того, как 14 декабря супруги были найдены мертвыми в своем доме в Лос-Анджелесе, их сын Ник Райнер был арестован и обвинен в убийстве родителей.

Роб Райнер и Мишель Райнер
Роб Райнер и Мишель РайнерИсточник: Legion-Media.ru

«Роб Райнер был моим другом, как и Мишель, — начал Скорсезе свое эссе. — Отныне мне придется использовать прошедшее время, и это наполняет меня глубокой печалью».

Отметив, что Роб, сын Карла и Эстель Райнер, «происходил из нью-йоркской шоу-бизнесовой элиты», Мартин вспомнил, как познакомился с ним и его тогдашней женой Пенни Маршалл в Лос-Анджелесе в начале 1970-х годов на вечеринках комика Джорджа Меммоли.

«Мне сразу же понравилось проводить время с Робом, — отметил режиссер. — У нас возникла естественная симпатия друг к другу. Он был невероятно смешным, порой едко-забавным, но никогда не был из тех, кто пытается захватить внимание в комнате. Он обладал прекрасным чувством непринужденной свободы, в полной мере наслаждался жизнью в настоящий момент, и у него был потрясающий, заразительный смех».

Ранее стало известно, что сын убитого режиссера Роба Райнера страдал шизофренией.