Идея фильма родилась из личного путешествия сценариста Рэндалла Уоллеса, который в 1983 году, оказавшись в Эдинбургском замке, спросил у охранника о памятнике своему однофамильцу. Ответ: «Наш величайший герой» — зажег в нем искру. История Уильяма Уоллеса, возглавившего восстание против англичан в конце XIII века, стала основой для сценария, где правда переплелась с мифом, а центральной темой стала свобода. Когда продюсер Алан Лэдд предложил проект Мэлу Гибсону, тот отказался от главной роли, но спустя годы, успешно дебютировав в качестве режиссера с «Человеком без лица», захотел стать режиссером «Храброго сердца». Студия поставила ультиматум: Гибсон получит режиссерское кресло, только если сыграет Уоллеса. Рассказываем о том, как снимался фильм, кто в нем сыграл и каковы другие подробности.
Особенности съемочного процесса
Создание «Храброго сердца» было похоже на военную кампанию: оно требовало стратегии, дисциплины и готовности к неожиданностям. Гибсон, не имевший опыта работы с масштабными постановками, бросил вызов самому себе и голливудской системе.
Битва при Стерлинге: шесть недель и 3000 статистов
Ключевое сражение фильма, битва при Стерлинге, снималось полтора месяца. Вместо исторического моста через реку Форт Гибсон выбрал открытое поле для показа эпичного противостояния. Для съемок было привлечено 3000 солдат ирландской армии в качестве статистов и 150 лошадей. Было отснято 90 часов материала, из которого в финальный монтаж вошла лишь небольшая часть. Для экономии бюджета в массовых сценах Гибсон использовал хитрость: выстраивал армию в один ряд, а затем с помощью монтажа зеркально отражал кадр, создавая иллюзию бесчисленного войска.
Война с погодой: три солнечных дня за лето
Съемки проходили в Шотландии и Ирландии летом 1994 года, при этом погода была главным антагонистом. За шесть недель в Шотландии было всего три солнечных дня. Бесконечные дожди и холод стали нормой. Однако Гибсон не стал пережидать непогоду, а использовал ее для создания мрачной, суровой атмосферы, идеально подходившей для повествования.
Аниматроника вместо жестокости
Для сцен, где лошади падали или гибли, команда использовала не настоящих животных, а аниматронные модели. Они были настолько реалистичны, что после выхода трейлеров защитники животных начали обвинять создателей в жестокости. В ответ Гибсон публично предложил выплатить по пять долларов любому, кто докажет, что в опасных сценах сняты живые лошади. Насколько известно, выплат так и не последовало.
Историческая вольность как художественный прием
Съемочный процесс изначально строился не на исторической достоверности, а на силе легенды. Художники тщательно изучали средневековые источники, но позволяли себе вольности для усиления драматизма и зрелищности. Например, килты и боевая раскраска, использованные шотландцами в фильме, в действительности появились значительно позже. Роман Уоллеса с принцессой Изабеллой — чистейший вымысел, так как в год его смерти ей было около девяти лет. Гибсон позднее объяснял это так: жизнь Уоллеса давно стала мифом, и их задача состояла в том, чтобы рассказать этот миф.
Когда проходили съемки фильма «Храброе сердце»
Основные съемки картины стартовали летом 1994 года и продолжались несколько месяцев. Работа велась в двух странах: натурные сцены, особенно ранние, деревенские, снимались в Шотландии, у подножия горы Бен-Невис. Однако большая часть производства, включая ключевые батальные сцены и работа в павильонах, была перенесена в Ирландию (окрестности Дублина и студия Ardmore). Это решение было продиктовано как финансовыми льготами, которые предоставляла Ирландия, так и готовностью ирландской армии выделить несколько тысяч солдат для массовки.
Бюджет съемок фильма «Храброе сердце»
Бюджет фильма составил 70 млн долларов. По меркам середины 1990-х это была значительная, но не астрономическая сумма для исторической эпопеи такого масштаба. Чтобы уложиться в эти рамки, Гибсону пришлось отказаться от приглашения голливудских звезд с многомиллионными гонорарами, сделав ставку на талантливых, но менее дорогих европейских актеров. Все средства были направлены на организацию массовок, пошив нескольких тысяч костюмов, строительство декораций и сложные натурные работы. Фильм окупился с лихвой, собрав в мировом прокате более 200 млн долларов, и не только принес студии кассовый успех, но и повысил ее престиж.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Помимо вечной войны с дождливой погодой, съемочную группу подстерегали и другие трудности. Одной из проблем стали артефакты современности в кадре: несколько сцен крупных сражений пришлось переснимать, потому что на некоторых статистах были заметны солнечные очки и наручные часы. Организационный стресс был колоссальным: сам Мэл Гибсон за время съемок, по его словам, похудел более чем на 5 кг, хотя и не сидел на диете. Несмотря на сложность трюков и масштаб баталий, серьезных травм удалось избежать — команда отделалась ушибами, ссадинами и одним переломом лодыжки.
Кто сыграл в фильме «Храброе сердце»
В основе актерского ансамбля — европейские исполнители, многие из которых, благодаря этому фильму, получили путевку в Голливуд.
Мэл Гибсон — Уильям Уоллес, шотландский рыцарь и лидер восстания.
Софи Марсо — принцесса Изабелла, жена принца Эдуарда.
Патрик МакГуэн — король Англии Эдуард I Длинноногий.
Катрин МакКормак — Мюрон, жена Уоллеса.
Энгус МакФадьен — Роберт Брюс, шотландский дворянин, будущий король.
Брендан Глисон — Хэмиш, верный друг Уоллеса.
Джеймс Космо — Кэмпбелл, соратник Уоллеса.
Интересные факты о фильме «Храброе сердце»
За кадром эпической драмы скрывается множество любопытных деталей, которые раскрывают характер его создания и неожиданное влияние на мир.
Выход фильма совпал с подъемом шотландского национализма. Речь Уоллеса о свободе стала неофициальным гимном сторонников независимости, а сам Гибсон был встречен в Эдинбурге как герой. Многие полагают, что картина внесла значительный вклад в популяризацию идеи независимости Шотландии.
Изначально студия Warner Bros. согласилась финансировать фильм только при условии, что Гибсон снимется в четвертой части «Смертельного оружия». Актер отказался. Любопытно, что в 1998 году он все же сыграл в «Смертельном оружии 4», но уже как звезда, получившая две премии «Оскар».
Двуручный меч, с которым Гибсон снимался в роли Уоллеса, несколько лет спустя был продан на аукционе Sotheby's за 170 000 долларов.
Фильм был номинирован на 10 премий «Оскар» и выиграл пять, включая главные награды: «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура». Это сделало его одним из самых успешных исторических картин в истории кинопремии.