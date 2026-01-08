Идея фильма родилась из личного путешествия сценариста Рэндалла Уоллеса, который в 1983 году, оказавшись в Эдинбургском замке, спросил у охранника о памятнике своему однофамильцу. Ответ: «Наш величайший герой» — зажег в нем искру. История Уильяма Уоллеса, возглавившего восстание против англичан в конце XIII века, стала основой для сценария, где правда переплелась с мифом, а центральной темой стала свобода. Когда продюсер Алан Лэдд предложил проект Мэлу Гибсону, тот отказался от главной роли, но спустя годы, успешно дебютировав в качестве режиссера с «Человеком без лица», захотел стать режиссером «Храброго сердца». Студия поставила ультиматум: Гибсон получит режиссерское кресло, только если сыграет Уоллеса. Рассказываем о том, как снимался фильм, кто в нем сыграл и каковы другие подробности.