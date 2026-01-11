Захватывающая историческая драма «Великолепный век» — масштабный и красивый сериал. В главных ролях — Халит Эргенч, Мерьем Узерли, Вахиде Перчин, Гюрбей Илери и Пелин Карахан. Сюжет повествует о правлении султана Сулеймана Великолепного и его взаимоотношениях с наложницей Александрой, которая приняла ислам и получила имя Хюррем. В сериале сочетаются реальные события и драматические повороты: Хюррем не только очаровательная спутница султана, но и умная, амбициозная женщина, способная влиять на судьбы империи.
Съемки сериала проходили в Стамбуле и в павильоне, построенном на его окраине. Многие локации, использованные в кадре, сохранились до сих пор. Сегодня их можно посетить и своими глазами увидеть величие Османской империи, воссозданное для экрана.
Локации в Стамбуле, где снимали сериал «Великолепный век»
Расскажем о ключевых местах, где снимали культовый турецкий сериал, и поделимся интересными фактами о каждой локации.
Дворец Топкапы
Большая часть событий сериала разворачивается в гареме дворца Топкапы. Эта резиденция османских султанов была построена в 1478 году, за 42 года до начала правления Сулеймана Великолепного. До этого султан и его приближенные жили в Старом дворце в Стамбуле, где также располагался гарем. После завершения строительства Топкапы гарем временно оставался в Старом дворце, однако примерно в 1530 году, с развитием отношений Сулеймана и Хюррем, гарем был перенесен в новую резиденцию.
Съемки сериала в самом Топкапы почти не проводились — для этого были построили огромные павильоны, в которых воссоздали дворы дворца, интерьеры кухонь, коридоры, лестницы и «золотой путь», по которому наложницы попадали в покои султана. Тем не менее некоторые сцены первых двух серий снимались в настоящем Топкапы: например, сцена восшествия Сулеймана на трон демонстрирует Ворота счастья, Ворота приветствия и башню Справедливости.
Интерьеры гарема в сериале отличаются от исторического прототипа. Комната наложниц больше напоминает комнату стражи, а покои валиде-султан — матери султана — значительно просторнее и роскошнее. Для украшения павильонов художники заказали керамические плитки с узорами, как в настоящем гареме. Лестница, на которой плелись интриги почти всех персонажей, воссоздана очень точно. Она ведет на верхние этажи дворца, закрытые для туристов, и сама имела историческое значение: в 1808 году во время восстания янычар служанка спасла шехзаде Махмуда, блокировав лестницу и бросая в бунтовщиков горящие угли.
Сегодня Топкапы открыт как музей. Посетители могут увидеть комнаты гарема, хаммам султана с золотой решеткой, покои валиде-султан, павильоны и сады. В экспозициях представлены оружие султанов и личные вещи членов династии, например, головные повязки, вышитые Хюррем-султан. А вот кольцо Хюррем — художественный вымысел сценаристов. В музее хранится похожий драгоценный камень — «бриллиант ложечника», который был найден случайно и обменян на три ложки на базаре.
Дворец Ибрагим-паши
Ибрагим-паша — великий визирь Османской империи и ближайший соратник султана Сулеймана. В сериале он показан женатым на сестре султана Хатидже, и пара проживала в собственном дворце недалеко от Топкапы. Так было и в реальной истории: великий визирь с супругой жил во дворце у ипподрома, всего в десяти минутах ходьбы от султанской резиденции.
Дворец Ибрагим-паши сохранился до наших дней и сегодня открыт для посещения. Сейчас в его стенах располагается Музей турецкого и исламского искусства, где посетители могут познакомиться с экспонатами, отражающими культурное и художественное наследие Османской империи.
Мечеть Сулеймание
Грандиозная стамбульская мечеть Сулеймание — одно из выдающихся творений архитектора Синана, современника Сулеймана Великолепного. Синан спроектировал десятки других мечетей и несколько мостов, которые дошли до наших дней. На строительство самой мечети Сулеймание ушло всего семь лет, что для таких масштабов является настоящим рекордом.
В сериале «Великолепный век» были показаны легенды, связанные со строительством мечети. В одной из сцен архитектор тщательно планирует акустику молельного зала, чтобы голос имама был слышен в любом уголке здания.
Сейчас мечеть открыта для посещения, но перед входом посетителям нужно разуться, а женщинам — покрыть голову.
Церковь Святой Ирины
В сериале «Великолепный век» есть сюжетная линия, связанная с вымышленной принцессой Изабеллой Кастильской, которая становится наложницей султана и соперницей Хюррем. В одной из сцен героиня желает помолиться в христианской церкви, и ее приводят в церковь Святой Ирины, расположенную на территории Топкапы.
Однако в кадре зрители видят интерьер совсем другой церкви — католического собора Антония Падуанского в Стамбуле. Для съемок он выглядел гораздо внушительнее, чем скромная и древняя церковь Святой Ирины.
Интересные факты о съемках сериала «Великолепный век»
Съемки «Великолепного века» отличались масштабом и вниманием к деталям. Бюджет проекта составил около двух миллионов долларов — рекордную сумму для турецкого телевидения. При этом большая часть средств ушла не на гонорары актеров, а на создание декораций и костюмов.
Вот некоторые интересные факты о производстве сериала.
Для съемок построили собственный комплекс на окраине Стамбула, в районе Хадымкей. Там вырос целый город-декорация, где проходили основные сцены.
Художники и декораторы тщательно изучали архивы и гравюры, заказывали ткани у мастеров и создавали мебель и предметы быта по историческим образцам.
В кадре использовалось настоящее оружие и доспехи. Они не были такими острыми, как исторические прототипы, но масса и внешний вид полностью соответствовали эпохе.
Дизайнеры не стремились к полной исторической точности: их задача — произвести впечатление на зрителей. Костюмы скорее напоминают европейскую моду середины XVIII века, чем точные наряды XVI века.
Любимые цвета Хюррем — фиолетовый и зеленый. Исторические источники подтверждают, что фиолетовый был ее любимым цветом, поэтому в сериале она часто появляется в нарядах этого оттенка.
Для проекта были созданы специальные ткани с османским орнаментом на бархате, которые сочетались с обычными материалами, приобретенными на рынке, что придавало костюмам уникальность и богатство фактуры.