Большая часть событий сериала разворачивается в гареме дворца Топкапы. Эта резиденция османских султанов была построена в 1478 году, за 42 года до начала правления Сулеймана Великолепного. До этого султан и его приближенные жили в Старом дворце в Стамбуле, где также располагался гарем. После завершения строительства Топкапы гарем временно оставался в Старом дворце, однако примерно в 1530 году, с развитием отношений Сулеймана и Хюррем, гарем был перенесен в новую резиденцию.